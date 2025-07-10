Yerel Kalkınma Programı Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında desteklenecek sektörler belirlendi. Karar, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yerel Yatırım Konuları Tebliği ile yürürlüğe girdi.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve yerel ekonomileri canlandırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında her il için belirlenen 4 sektöre aşağıdaki destekler sağlanacak:

"9903 sayılı Karar kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, 240 milyon TL'ye kadar faiz/kar payı desteği veya makine desteği, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ölçüsünde yüzde 60 kurumlar vergisi indirimi, 8 yıl (6. bölgede 12 yıl) SGK işveren hissesi desteği, OSB'ler dahil yatırım yeri tahsisi destek unsurları."

Bölge illeri için belirlenen sektörler

Samsun: Silah ve silah parçaları üretimi, akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi, tıbbi cihaz üretimi.

Amasya: Jeotermal sera tesisi, bitkisel ham ve rafine yağ üretimi, beş yıldızlı konaklama tesisi, asgari 1000 büyükbaş kapasiteli entegre süt üretim ve süt işleme tesisi.

Çorum: Alaşımlı Döküm ürünleri üretimi, raylı sistemler imalatı, iş makineleri üretimi, likit yumurta ve yumurta tozu üretimi.

Tokat: Meyve ve atıklarından katma değerli ürünler üretimi, yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretimi, maya üretim tesisi, asgari 500 baş manda süt hayvancılığı ve süt ürünleri üretim tesisi.

Programa başvurular, bakanlık duyurusunun ardından 'yerel kalkınma hamlesi' ara yüzünden gerçekleştirilecek. - SAMSUN