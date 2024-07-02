Yeşilyurt Belediyesi, 106 arsayı ihaleyle satışa çıkarıyor

Ekonomi

Yeşilyurt Belediyesi, mülkiyeti belediye ait olan Mollakasım, Duranlar ve Samanköy Mahallelerinde ki 106 arsayı ihale yöntemiyle satışa çıkartacak. Arsaların satışı, Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği 'Açık Teklif Usulü" ihale yoluyla yapılacak. İlk ihale 4 Temmuz Perşembe günü saat 10: 00'da gerçekleştirilecek.

Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mülkiyeti belediye ait olan ve satışa çıkarılan arsaların ihalesi 4 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 'Açık Teklif Usulü' ile yapılacak olan arsa satışlarının ihale toplantıları Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Salonu'nda belirtilen tarihlerde saat: 10: 00'da yapılacak.

İhaleye katılacak olan kişilerin, belirlenen şartname ve eklerini Bin 250 TL karşılığında Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde temin etmeleri gerekirken, satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat miktarlarının, Yeşilyurt Belediye vezneleri veya banka hesabına ihale saatinden önce mutlaka yatırılması gerekiyor. Satışa çıkartılan arsaların yanı sıra ihalelere yönelik detaylı bilgiler Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden öğrenilebilecek. - MALATYA