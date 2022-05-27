YESOB'da Mustafa Bozkurt dönemi - Son Dakika
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YESOB'da Mustafa Bozkurt dönemi

27.05.2022 12:18
YESOB'da Mustafa Bozkurt dönemi

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB) 8. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Mustafa Bozkurt seçildi.

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (YESOB) 8. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Mustafa Bozkurt seçildi.

Kongre Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. İki listenin yarıştığı kongrede 69 oyla YESOB'un yeni başkanı Mustafa Bozkurt oldu. Hüseyin Çetin ise 59 oyda kaldı.

Seçim sonucunun kesinleşmesi sonrasında üyelere seslenen Mustafa Bozkurt, "Tam bir demokrasi havasında gerçekleştirdiğimiz YESOB kongremizden çıkan sonuç esnafımız için hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmet yönünde süren bir bayrak yarışıdır. Hüseyin Çetin başkanımdan devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Hüseyin Çetin ve ekibine de bugüne kadar esnaflarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Mustafa Bozkurt başkanlığındaki YESOB yönetiminde Mustafa Sancaktutan, Ahmet Ortakoğlu, Necati Erbul, Erhan Baş yer aldı. - YALOVA

YESOB'da Mustafa Bozkurt dönemi
YESOB'da Mustafa Bozkurt dönemi

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Kaynak: İHA

Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Bozkurt, Hüseyin Çetin, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YESOB'da Mustafa Bozkurt dönemi - Son Dakika


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