Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bilal Topçu, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerde tercihlerde bulundu.

28.01.2025 12:17
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topçu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin Hayaleti" ve "Kutlamalar" fotoğraflarına oy veren Topçu, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk Uçuş" ve "Gün Doğumunda İHA" fotoğraflarını tercih etti.

Topçu, "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" ve Gerald Anderson'ın "Sıradan Bir Gün" fotoğraflarına oy verdi.

"Spor" kategorisinde tercihini Tayfun Coşkun'un "Sevinç Taklası" ve Adem Kutucu'nun "Ata Sporu" fotoğraflarından yana kullanan Topçu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Gergedan ve Bakıcısı" fotoğrafını seçti.

"Çok güzel fotoğraflar var"

Savunma sanayisi alanında, geçen yıl Milli Muharip Uçak KAAN'ın da havalandığını hatırlatan Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fotoğraflar arasında KAAN'ı görmek bizi de mutlu etti. Bir diğeri ANKA fotoğrafıydı. Farklı kategorilerde de çok güzel fotoğraflar var. Bir sevinç taklası vardı, o çok dikkatimi çekti. Filistin ile alakalı çok güzel fotoğraflar da vardı. Umut ediyoruz ki 2025 yılında bu kadar gündem olmaz, bu ateşkes sürecinin devamı gelir. Bu fotoğraflar da Türkiye'nin, Filistin'in yanında olduğunun çok büyük göstergesi olmuş."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Bilal Topçu, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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