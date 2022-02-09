Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı

Milyonlarca kişi hayat pahalılığına tepki gösterirken, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunan Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten dikkati çeken yeni bir yorum geldi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL KAÇINILMAZ OLUR"

Özgenç, geçmişte yaptığı 'olağanüstü hal' çıkışını yinelediği paylaşımında Meclis'i genel görüşmeye çağırdı.

" Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir. Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM'ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum."

"İHMALİN MUHTEMEL SONUÇLARI" DEDİ

Özgenç ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir."

AK Parti hükümetlerinde ceza yasalarının yazılmasına öncülük eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, Erdoğan'a yakın bir isim olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte Meclis'e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına "Bunu İzzet Hoca gördü mü?" diye sorduğu biliniyor.

DAHA ÖNCE DE OHAL DEMİŞ, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Geçtiğimiz aralık ayında da ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebileceğini söyleyen ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, daha sonra yeni bir açıklama yaparak özür dilemişti:

"Bu açıklamalarımla, kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta, ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem, milletimden özür dilerim."