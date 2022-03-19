YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak - Son Dakika
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YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

19.03.2022 12:19
YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) fındık alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Giresun Üniversitesi, yapacağı araştırma ve projelerle verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra yeni katma değerli mamullerle ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) fındık alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Giresun Üniversitesi, yapacağı araştırma ve projelerle verim ve kalitenin artırılmasının yanı sıra yeni katma değerli mamullerle ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, AA muhabirine, üniversitelerinin, YÖK'ün "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Kasım 2021'de fındık alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma programına kabul edildiğini söyledi.

Fındığın Giresun için önemine işaret eden Can, kentin yegane tarım ürününün fındık olduğunu, halkın gelirinin yüzde 70 oranında fındığa dayandığını dile getirdi.

Can, ihtisaslaşma programına kabulün ardından altyapı çalışmaları ve yol haritasının belirlenmesi sürecinin hızla başlatıldığını belirterek, ihtisas üniversitelerinde olması gerektiği gibi ürünle ilgili koordinatörlük kurduklarını ifade etti.

Fındık koordinatörlüğüne bağlı yürütme ve danışma kurulları olacağını, bu kurullarda Giresun Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversiteleri, fındıkla ilgili önde gelen kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer alacağını anlatan Can, kurullarda kimlerin yer alacağına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Can, fındık yetiştiriciliği ve yeni katma değerli ürünlere yönelik çalışmaların bu kurullarca yürütüleceğini, ortaya çıkarılacak projelerin fındık koordinatörlüğüne geleceğini ifade etti. Can, projelerin burada değerlendirmeler yapılarak karara bağlanacağını, izlenecek yol haritalarının koordinatörlük üyelerince belirleneceğini dile getirdi.

Bir dekar alandan alınan ürün miktarının ABD'de 278, İtalya'da 220, Gürcistan'da 170, Giresun'da ise ortalama 90 kilogram olduğunu söyleyen Can, kalite ve verimin artırılması konusunda öncelikle sorumluluğun üniversitelerine düştüğünü, bu konuda yol haritası oluşturma aşamasında bulunduklarını belirtti.

Can, fındığı kendi içinde temalara ayıracaklarını kaydederek, "Fındık yetiştiriciliği başlı başına bir başlıkta olacak. Sertifikalı fındık fidanlarının yetiştirilmesi, eski dikim alanlarının gençleştirilmesi, arazi yapılarının düzenlenmesi, zirai bakım, bütün bunlar yetiştiriciliğin altında işlenecek konular." dedi.

Fındığın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeken Can, "Bu üründen yılda 2-2,5 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Katma değerli ürünler imal ederek satabilirsek gelirimiz 5-10 milyar dolara çıkabilir. Bu konuda Ar-Ge çalışmaları planlıyoruz." diye konuştu.

Rektör Can, fındığın dış ve iç kabuğu ile zarından da katma değerli ürünler imal edilmesi yönünde planlamaları olduğunu belirterek, "Bunlar kozmetik, nitelikli karbon üretimi ve ilaç sanayisinde kullanılabilir. Katma değeri yüksek yeni ürünler yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak

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Giresun Üniversitesi, Araştırma, Giresun, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan Giresun Üniversitesi fındık tarımına katkı sağlayacak - Son Dakika


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