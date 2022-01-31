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Yorulmaz, güven tazeledi - Son Dakika

Yorulmaz, güven tazeledi

31.01.2022 14:48
Yorulmaz, güven tazeledi

Kilis Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na yeniden Abdulgani Yorulmaz seçildi.

Kilis Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı'na yeniden Abdulgani Yorulmaz seçildi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Salonu'nda gerçekleştirilen Marangozlar ve Mobilyacılar Odası seçiminde Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği'ne Tuhafiyeciler Odası Başkanı Tahsin Ustabaş,, kitap üyeliğe Osman Eray, Halil Gözüsürmelioğlu ile Zekeriya Güneş seçildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere tek liste halinde giren Abdulgani Yorulmaz, yeniden Oda Başkanlığı'na seçilirken, yönetim kurulu; Recep Keloğlu, Yusuf Kahraman, Mehmet Nuri Atmaca, Mehmet Ali Karataşlı, Yusuf Akar, Mehmet Deliçay isimlerinden oluştu.

Denetim Kurulu Üyeliklerine; M. Durmuş Seyrekoğlu, Mehmet Alıcıoğlu Ahmet Erkan Aktürk seçildi. - KİLİS

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Esnaf ve Sanatkarlar, Zekeriya Güneş, Kitap, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yorulmaz, güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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