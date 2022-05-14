Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı

14.05.2022 16:29
Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hasat sezonunun yaklaştığı bölgelere gidecek biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı.

Hasat mevsimine hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen onlarca biçerdöver, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na geldi. Davul zurna eşliğinde karşılanan biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma sezonun başlamasını kutladı.

İstasyon Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kurban kesildi.

Duanın ardından konuşma yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, biçerdöverlerin hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte farklı il ve ilçelere uğurladıklarını, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri olan 'biçerdöver uğurlama ve dua" programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileyen Başkan Ferhat Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdöver işi yapan hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyorlar. Biçerdöver sahiplerimizin hayırlı gidip gelmelerini nasip olsun" dedi.

Biçerdöver sahibi Ecevit Ar ise 40 yıldır hasat yaptıklarını ve her yıl hasada Çukurova ve Güneydoğu'dan başladıklarını söyledi.

İlçede ve il genelinde onlarca biçerdöverin hasat için bugünlerde yola çıktığını ifade eden Ecevit Ar, " Böyle bir program düzenleyip bizleri uğurladıkları için belediye başkanımız Ferhat Yılmaz'a teşekkür ediyorum. İnşallah bu hasat sezonumuzu kazasız belasız tamamlarız, tüm biçerdöver sahibi arkadaşlarımıza bol kazançlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, halaylar çekilip, konserler verildi. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Zurna çalan babasına davuluyla eşlik eden 9 yaşındaki Ali, profesyonellere taş çıkartıyor Zurna çalan babasına davuluyla eşlik eden 9 yaşındaki Ali, profesyonellere taş çıkartıyor Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:53:27. #1.11#
SON DAKİKA: Biçerdöverler davul zurna ile uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement