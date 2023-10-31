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Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza - Son Dakika

Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza

Son Güncelleme: 31.10.2023 12:19

Rekabet Kurulu, yumurta üreticileri ve üretici birliklerine yönelik yürüttüğü iki ayrı soruşturmada kararını verdi. Buna göre; ortak fiyat belirleyip kartel oluşturan 26 yumurta üreticisine ve yumurta arzını kısıtlayan 13 yumurta üretici birliği ve 12 yumurta üreticisine toplam 98 milyon TL ceza kesildi.

Rekabet Kurulu'nca, ortak fiyat belirleme ve satış bölgesi paylaşımında bulunarak 'kartel' niteliğinde rekabet ihlali yaptığı belirlenen 26 yumurta üreticisi ile yumurta fiyatını tespit edip, yumurta arzını kısıtlayan 13 yumurta üretici birliği ve 12 yumurta üreticisine toplam 98 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu'nca Mayıs 2022'de, yumurta sektörüne yönelik fiyat tespiti, bölge paylaşımı ve arz miktarının kısıtlandığı iddialarıyla 2 soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların ilkinde toplam 34 yumurta üreticisine, ikincisinde ise 13 yumurta üreticisi birliği ve 12 yumurta üreticisine yönelik iddialar kapsamlı bir şekilde incelendi. Yumurta üreticileri hakkında yürütülen ilk soruşturmada, soruşturma tarafı 14 teşebbüs, uzlaşma talebinde bulundu. Yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda ihlalin varlığını ve kapsamını kabul eden teşebbüsler bakımından soruşturma, ihlal tespitini ve idari para cezasını içeren kurul kararlarıyla sonlandırıldı. Soruşturmalar, Rekabet Kurulu'nun 26 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararlarla tamamlandı.

"EN AĞIR İHLAL OLAN KARTEL NİTELİĞİNDE"

Karara ilişkin açıklamada, "Yumurta üreticisi teşebbüsler hakkında yürütülen ilk soruşturmada, toplam 26 teşebbüsün yumurta fiyatlarını birlikte belirledikleri ve yumurta satışı yaptıkları bölgeleri paylaştıkları tespit edilmiş ve bu davranışların rekabet hukukunda en ağır ihlal olarak nitelenen 'kartel' niteliği taşıdığı değerlendirilmiştir. İkinci soruşturmada ise soruşturma tarafı yumurta üreticisi birliklerinin yumurta fiyatını tespit ettikleri ve yumurta arz miktarını kısıtladıkları saptanmıştır. Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu'nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4'üncü maddesi kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu'nun 4'üncü maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza - Son Dakika
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