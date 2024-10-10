Yumurtanın Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yumurtanın Önemi Vurgulandı

YUM-BİR Başkanı Afyon, yumurtanın gıda güvenliği ve insan sağlığı için önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

10.10.2024 12:16
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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın küresel stratejik emtia olduğunu, her ülkenin kendi vatandaşı için gıda ve yumurta arz güvenliğini ön planda tuttuğunu bildirdi.

Afyon, bu yıl 11 Ekim'de kutlanan "Dünya Yumurta Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yumurtanın insan sağlığı için önemine işaret etti.

Anne sütünden sonra en değerli protein kaynağının yumurta olduğunu aktaran Afyon, "Sağlıklı nesiller için olmazsa olmaz bir besindir. Bir canlının hayati ihtiyaçları olan vitamin-mineralleri barındıran, içinde beyin için gerekli en önemli vitamin olan kolini bolca barındıran, protein biyolojik yararlılığı yüzde 100 olan mucizevi besin kaynağı yumurta, doğal ambalajında sunulmuş, hile kabul etmeyen mucizevi doğal bir gıdadır." ifadesini kullandı.

Afyon, yumurtanın küresel stratejik emtia olduğunu, her ülkenin kendi vatandaşı için gıda ve yumurta arz güvenliğini ön planda tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 143 milyon kapasiteyle günde 95 milyon yumurta üretiliyor. Bunun yüzde 22'si 39 ülkeye ihraç ediliyor. Merkez Türkiye misyonuyla dünyada ulaşılmadık ülke bırakmamaya gayret etmekteyiz. Biz YUM-BİR olarak çocuklar ve anneler başta olmak üzere halkımızın güvenle tükettiği yumurtayı itibarsızlaştırmaya çalışan, çürük elmalardan korumaya çalışmaktayız. Yeni dönemde kanuni haklarımızı kullanarak bilinçsiz şekilde rastgele kötü propaganda yapan kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması için mücadelemiz sürecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Sağlık, Tarım, Afyon, Son Dakika

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