Yurt Dışında 206,2 Milyon Dolar Hisse Senedi Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışında 206,2 Milyon Dolar Hisse Senedi Alındı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Eylül haftasında 206,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

03.10.2024 15:16
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 206,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Eylül haftasında net 206,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 10,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 443,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Eylül itibarıyla 34 milyar 892,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Eylül'de 34 milyar 50,2 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 200,1 milyon dolardan 15 milyar 968,3 milyon dolara, ÖST stokları 293,4 milyon dolardan 280,7 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında 206,2 Milyon Dolar Hisse Senedi Alındı - Son Dakika

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