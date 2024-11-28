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Ekonomi

Yurt Dışında Hisse Senedi Satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 272,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

28.11.2024 16:19
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 272,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Kasım haftasında net 272,3 milyon dolarlık hisse senedi, 814,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Kasım itibarıyla 32 milyar 141,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Kasım'da 31 milyar 880,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 837,2 milyon dolardan 16 milyar 944,9 milyon dolara, ÖST stokları da 389 milyon dolardan 378 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA

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