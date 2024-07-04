Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 227,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 227,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 227,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarını da satan yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku düşüş gösterdi.

04.07.2024 14:59
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 227,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında net 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 679,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Haziran itibarıyla 40 milyar 622 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Haziran'da 39 milyar 759,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 132,3 milyon dolardan 10 milyar 500,3 milyon dolara, ÖST stokları da 396,8 milyon dolardan 388,9 milyon dolara indi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt Dışında Yerleşik Kişiler 227,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Sattı - Son Dakika

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