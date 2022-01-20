Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 55,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Ocak haftasında net 55,1 milyon dolarlık hisse senedi, 76,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Ocak itibarıyla 18 milyar 868,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 14 Ocak'ta 19 milyar 379,3 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 297,5 milyon dolardan 3 milyar 266,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 149 milyon dolardan 148,4 milyon dolara geriledi.