Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 192,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Haziran haftasında net 192,8 milyon dolarlık hisse senedi, 144,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Haziran itibarıyla 15 milyar 758 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Haziran'da 15 milyar 210,1 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 495,2 milyon dolardan 1 milyar 440,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 114,9 milyon dolardan 110,8 milyon dolara geriledi.