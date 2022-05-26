Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

26.05.2022 08:39
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarından sürpriz çıkmamasının ardından temkinli duruşunu koruması ile karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarından sürpriz çıkmamasının ardından temkinli duruşunu koruması ile karışık bir seyir izlendi.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

Piyasa fiyatlamaları dahilinde mesajlar içeren tutanaklar, yetkililerin ülke ekonomisini resesyona sürüklemeden enflasyonu dizginlemede kararlı olduklarını gösterdi. Agresif faiz artırımlarının devam edeceği beklentileri ile yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu gözlendi.

Asya genelinde, Çin'de salgın tedbirleri kapsamında zayıflayan ekonomiyi destekleme çağrıları ve bu kapsamda atılan adımlar da gündemdeki yerini koruyor. Çin Merkez Bankası, bankaların salgından en çok etkilenen bölge ve sektörlerde küçük firmalara kredi vermesi çağrısında bulunurken, likidite sağlanması için güveni artıracağını açıkladı.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.123 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalarak 2.612 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.605 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 126,7 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 53.898 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 20.080 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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