Yurtiçi Kargo, e-ticaret kullanıcılarının kargo iade sürecini kolaylaştıran bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar haftanın her günü istedikleri saatte YK Plus 7/24 kargo dolaplarına giderek kargolarını iade edebilecekler.

Yurtiçi Kargo son olarak geçtiğimiz yıl devreye giren YK Plus 7/24 kargo dolapları uygulamasında yeni bir özelliği daha kullanıcıların hizmetine sundu. Buna göre e-ticaret kullanıcıları günün her saatinde 200'e yakın noktada yer alan YK Plus 7/24 kargo dolaplarını kullanarak birkaç dakika içinde gönderilerini kolaylıkla iade edebilecekler.

Yurtiçi Kargo iade kodu olan e-ticaret kullanıcılarının kargo dolaplarını kullanarak gönderilerini iade edebilmeleri için gönderilerini paketledikten sonra üzerine iade kodunu, ad ve soyad bilgisi ile cep telefonu numarasını gönderinin üzerine yazmaları yeterli olacak. Daha sonra kargo dolabı üzerinde yer alan ekranda 'e-ticaret iadesi gönder' seçeneğini kullanarak ekrandaki yönergeleri izleyen kullanıcılar, açılan dolap bölmesine gönderilerini yerleştirebilecek.

Yurtiçi Kargo'nun hizmete sunduğu kargo dolaplarının güvenliği, çevresine yerleştirilen kameralarla 7 gün 24 saat izlenerek sağlanıyor.

Kullanıcılar için hem teslimat hem iade kolaylığı

Yurtiçi Kargo'nun evde kargo bekleme dönemini sona erdirdiği YK Plus projesinde e-ticaret kullanıcıları sisteme entegre olan e-ticaret platformlarından alışveriş yaptıktan sonra farklı teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kullanıcılar isterlerse kargolarını Yurtiçi Kargo'nun aralarında mahalle esnaflarının da bulunduğu 3 bine yakın YK Plus Teslim Noktasından isterlerse YK Plus 7/24 kargo dolaplarından da teslim alabiliyorlar.

Kargolar ilgili noktaya teslim edildiğinde SMS ile bilgilendiren kullanıcılar 3 gün içinde gelen SMS'te yer alan kod ile kargolarını teslim alabiliyorlar. Kargolarını dolaplarından almak isteyen kullanıcılar teslimat işlemini 3 gün içinde istedikleri saatte gerçekleştirebilme imkanına sahip oluyor. Kullanıcılar, şirketin kullanıma sunduğu yeni özellik sayesinde artık iade işlemini de istedikleri zaman gerçekleştirebilecekler.