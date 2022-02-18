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YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi - Son Dakika

YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi

18.02.2022 09:26
YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi. Böylece, yurt dışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin de YUVAM hesabı açabilmesinin önü açıldı.

Tebliğde, daha önce dolar, avro ve sterlin olarak sınırlanan, dönüşümü yapılacak döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonlarında da kapsam genişletildi. Böylece farklı döviz türlerinden YUVAM hesabına geçiş de mümkün kılındı.

Öte yandan tebliğe eklenen madde ile Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili kılındı.

YUVAM hesabı ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar ve onların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan şirketler, yurt dışından transfer ettiği döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarını Türk lirasına dönüştürebiliyor. Söz konusu hesaplara Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanabiliyor.

Konuyla ilgili yayımlanan tebliğler ile yurt dışında yerleşik vatandaşların ve sermayedar olduğu şirketlerin tasarruflarının Türk lirası cinsinden açılacak YUVAM hesapları aracılığıyla Türkiye'ye kazandırılması ve TCMB'nin net döviz rezervlerinin artırılması amaçlanıyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gazete, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YUVAM hesaplarının kapsamı genişletildi - Son Dakika Ekonomi


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