Z Kuşağında Ekran Kullanımı Omurga Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Z Kuşağında Ekran Kullanımı Omurga Sağlığını Tehdit Ediyor

Z Kuşağında Ekran Kullanımı Omurga Sağlığını Tehdit Ediyor

Uzun süre ekran kullanımı, Z kuşağında boyun eğilmesi ve omurga sorunlarına yol açıyor.

16.12.2024 13:18
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Biruni Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Özcan Kaya, Z kuşağında sıkça karşılaşılan uzun süreli ekran kullanımının, boyun bölgesinde ciddi eğilmelere ve bazı durumlarda baş tabanında kemik büyümelerine yol açabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, genellikle "yaşlılık hastalığı" olarak tanımlanan omurga sorunları, uzun süreli ekran kullanımı nedeniyle dijital çağın gençlerinde de sıklıkla görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özcan Kaya, uzun süre bilgisayar ve cep telefonu kullanımının omurgada deformasyona yol açtığını, gençlerin duruş (postür) bozuklukları ve omurga eğrilikleriyle karşılaşmamak için daha fazla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaya, "Z kuşağında sıkça karşılaşılan uzun süreli ekran kullanımı, boyun bölgesinde ciddi eğilmeler ve bazı durumlarda başın tabanında dış oksipital çıkıntı (EOP) adı verilen kemik büyümelerine yol açabiliyor. Gençlerin postürlerini düzeltmek için ekran kullanımını sınırlaması ve fiziksel aktivitelerini artırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Fiziksel aktivite, kas ve eklem sağlığını destekliyor"

Uzun süreli hareketsizlik nedeniyle skolyoz ve diğer omurga eğriliklerinin ortaya çıkabileceğine değinen Kaya, fiziksel aktivitenin, kas ve eklem sağlığını desteklemenin yanı sıra omurganın sağlıklı bir şekilde hizalanmasına yardımcı olarak duruşu düzeltebileceğini bildirdi.

Okulda ve evde uzun süreli oturmalarda doğru oturuş pozisyonlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Kaya, "Gençler, ekran başında geçirdikleri uzun saatlerin ardından mutlaka egzersiz yapmalı ve doğru postür alışkanlıkları edinmeli. Gençlerin omurga sağlığını koruyabilmesi için ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgisayar veya telefon kullanırken sık sık ara verme, omurgaları doğru hizalama ve düzenli spor yapmayı gençlere tavsiye eden Kaya, toplumda omurga sağlığına ilişkin bir farkındalık oluşturulması ve bu yolla fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Özcan Kaya, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Z Kuşağında Ekran Kullanımı Omurga Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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