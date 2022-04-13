Zonguldak'ta balıkçılar teselliyi istavritte buldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta balıkçılar teselliyi istavritte buldu

13.04.2022 14:24
Zonguldak'ta balıkçılar teselliyi istavritte buldu

Zonguldak'ta av sezonun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi İstavrite buldu.

Zonguldak'ta av sezonun bitmesine 2 gün kala balıkçılar teselliyi İstavrite buldu. 1 Eylül'de başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erecek.

Av sezonun kapanmasına sayılı günler kala balıkçılar sezonu umutsuz kapatmaya hazırlandı. Bu sezon balıkçılar ne hamsi ne de palamuttan istediğini bulabilirken, teselliyi sadece istavritten bulabildi. Tezgahlarda 20 TL'den satılan istavrit balıkçıların tek geçim kaynağı oldu. İstavritin fiyatının uygun olması ise vatandaşın alım gücünü arttırdı.

Balıkçı Kemal Özçep, "Bu sene kötü bir sezon geçirdik. Umduğumuzu bulamadık. Tutan da kazanmadı satanda kazanmadı. Sezonda Cuma günü kapanıyor. Bundan sonra amatör balıkçılık başlar. Barbun ve mezgit olur bunlarında çok ucuz olacağını sanmıyorum. İstavrit 20 TL. O da Ramazan dolayısıyla. Şurada 2 aydır istavrit sattık. İstavritçilik oldu. Oda çok önemli değil. Yeri geldi 40 TL'den sattık, yeri geldi 20 TL'den sattık dillere destan bir balıkçılık olmadı" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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