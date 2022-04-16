Züccaciye sektörü iftarda buluştu - Son Dakika

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 17'nci Geleneksel İftar Yemeği'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İftar yemeğinde konuşma yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, hedeflerinin ilk 5 yıl içinde sektörü, dünya 5'inciliğine çıkarmak olduğunu belirtti.

Dünyanın 200'den fazla ülkesine ihracat yapan züccaciye sektörü, pandemi döneminde yaşadığı ham madde, döviz, lojistik, navlun, enerji, finans maliyetleri gibi birçok soruna rağmen 2021 yılında ihracatını 6,03 milyar dolara yükseltti ve 4,72 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. ZÜCDER, 15 Nisan Cuma günü 17'nci Geleneksel İftar Yemeği'ni verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın ve sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği yemekte konuşma yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, hedeflerinin dünya ihracat liginde 10'uncu sırada bulunan sektörü, 5 yıl içerisinde dünya 5'inciliğine taşımak olduğunu belirtti.

Öksüz, "Çıkışın ihracatta olduğunu biliyoruz. Çin karşısındaki avantajımızı uluslararası fuar ve organizasyonları güçlendirerek daha iyi kullanmaya çalışıyoruz. ABD'ye, Latin Amerika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar 50'den fazla ülkenin en büyük toptancı, zincir market ve mağazalarının katılacağı 100'den satın almacının ağırlanacağı ve 5 binin üzerinde yüz yüze görüşmenin yapılacağı, üretici-marka buluşmalarıyla sektörün en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 2 defa 9'uncu ve 10'uncu 'Üretici Marka Buluşmaları'na imza atacağız. Yılın ilk etkinliği 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek" dedi.

Öksüz, yıl içerisinde sektöründe dünyanın sayılı fuarları olarak gösterilen ZÜCHEX ve Host fuarlarını da düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Yakın bir zamanda Afrika, İngiltere, Kanada ve Amerika'ya heyetler düzenleyerek ihracat performanslarını artırmak istediklerini dile getiren Öksüz, dijitalleşmeye de ağırlık verdiklerini söyledi. Öksüz, "E-ticaretin gelişmesi ve dünya ile bağların online kurulabilmesi için 'ZÜCDER Dijital Portalımızı' yaptık. Üyelerimizin hem ihracat yapabilecekleri 'B2B' portalı, istihdam sağlayabilecekleri 'Kariyer Portalı', her türlü bilgilendirmeye kolayca ulaşabilecekleri 'mobil uyumlu platformu' çalışır hale getirdik. Kariyer portalı sayesinde iş dünyası ile meslek liseleri ve üniversiteler bir araya geliyor. Şirketler kolayca kendi sektörleri için istedikleri iş gücünü bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL