ŞOK Marketler Kadın Dostu Ödül Aldı

(İSTANBUL) - ŞOK Marketler, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi ile Kadın Dostu Markalar 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri'nde "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" kategorisinde ödüle layık görüldü. ŞOK Marketler ve Yıldız Holding Kadın Platformu adına ödülü, Yıldız Holding Proje Direktörü Hülya Demirel teslim aldı.

"ŞOK'ta Ben de Varım" projesi, lise öğrencisi Melisa Demirel'in deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla geliştirdiği fikirden doğdu. ŞOK Marketler ve Yıldız Holding Kadın Platformu'nun desteğiyle BM Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı kapsamında 2023 yılı sonunda hayata geçirilen projeyle Hatay, Adana, Ankara ve Aydın'daki kadın kooperatiflerinden alınan tarhanadan coğrafi işaretli ürünlere, el işi tülbentlerden zeytin ve zeytinyağına kadar onlarca farklı el emeği ürün kar amacı güdülmeksizin ŞOK Market mağazalarında satışa sunuluyor.

Bugüne kadar 100 binin üzerinde ürün satışı gerçekleşirken 10 milyon TL'nin üzerinde ekonomik değer yaratıldı. ŞOK Marketler, kadın emeğine destek olan ve yerel üretimi teşvik eden projeyi önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle aldıkları ödülü, şu sözlerle değerlendirdi:

"Kadın kooperatiflerinde üretim ve istihdamın artışına katkı sağlıyoruz"

"ŞOK'ta Ben de Varım ile kadınların üretime katılımını artırarak ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. Aldığımız bu değerli ödül projemizin başarısını bir kez daha gösterirken, kadınlar için fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalar adına da teşvik niteliğindedir. İş birliği içinde olduğumuz kooperatiflerin tamamında üretim kapasitesi ve istihdam önemli oranda artarken, yerel ekonomilerin güçlenmesine de destek olmaktayız. Projemizde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu ödülü ülkemizin dört bir yanında üretime ve hayata katılarak hem kendisini hem de toplumu güçlendiren kadınlar adına alıyoruz."

ŞOK Marketler Tic. A.Ş. hakkında

1995 yılında kurulan ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 2011 yılında bin 200 mağaza ile faaliyet gösterirken 30 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin 961 mağazası, 48 bini aşan çalışanı, özgün iş modeli, modern perakendeciliğin gereklerine uygun dijital altyapısı, güçlü ve dinamik insan kaynağı ile müşterilerine hizmet veriyor. 2016 itibarıyla mağaza konseptini tamamen yenileyen ŞOK Marketler, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını, bilinen markalı ürünlerle ve uygun fiyatlarla, evlerinin yakınındaki mağazalarında müşterilerine sunuyor. Ayrıca, farklı nedenlerle ekonominin dışına çıkmak durumunda kalan Mis, Piyale, Mintax, Amigo, Evin gibi köklü ve bilinirliği yüksek, kaliteli ve uygun fiyatlı, tarihi geçmişi olan özgün markalarını ekonomiye kazandırarak Türkiye'nin bu değerli markalarını müşterilerine piyasanın tanınmış markalı ürünleriyle bir arada sunuyor. ŞOK Marketler, mağazalarına giren her bir müşterinin rahat, kaliteli ve hesaplı alışveriş deneyiminden memnun olarak ayrılmasını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Mayıs 2018'de halka arz edilen Şirket'in hisseleri SOKM koduyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor.