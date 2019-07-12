Son Dakika Haberleri: Balıkçıları korkutan av! Atlas Okyanusu'nu geçti ilk kez Antalya'da görüldü
Son Dakika Fotogaleri

Balıkçıları korkutan av! Atlas Okyanusu'nu geçti ilk kez Antalya'da görüldü

1 gün önce

Antalya Limanı açıklarında gece kolyoz balığı avlamaya giden amatör balıkçıların oltasına 60 metre derinlikten bir yılan balığı türü takıldı. Balığı güverteye çeken balıkçılar, 'zehirlidir' düşüncesiyle korkup başına basarak öldürmek zorunda kaldı.

1
Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya'da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini kaydetti.
2
Eğerli yılan balığının, Antalya Limanı açıklarındaki gece avında yaklaşık 60 metre derinlikte yakalandığını belirten Prof.Dr. Gökoğlu, balıkçıların, "zehirli olabilir" düşüncesiyle kafasını ezerek öldürdüğünü aktardı.
3
Akdeniz nadir görülüyordu!
Akdeniz nadir görülüyordu!
Balığın Türkiye kıyılarında daha önce sadece İskenderun Körfezi'nde yakalandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, " Atlantik okyanusu orjinli bir balık. Bilimsel dünyaya Antalya'da da yakalandığını bildirdik. Akdeniz'de nadir görülen türlerinden biridir.
4
Öldürdükleri için üzüldüm..
Öldürdükleri için üzüldüm..
İnsana herhangi bir zararı yoktur, balıkçılar korkup öldürdüğü için üzüldüm. Üstündeki siyah benekler eğeri andırdığı için eğerli yılan balığı diye geçiyor. Eti yenebilir. Zeminde yaşayan bir balık. Kendini çamura gömüp burnunu dışarıda bırakarak yaşayan bir tür. Karanlıkta aktif olurlar. Bize gelen yılan balığı 86 santimetre ve 570 gram ağırlığındaydı." diye konuştu.
5
Müzede sergilenecek
Müzede sergilenecek
Bu balıkların Antalya'da bulunmasının deniz ekosisteminin çeşitliliği açısından çok güzel olduğunu dile getiren Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, "Antalya'da tahmini 550-600 balık türü bulunuyor. Bir balık türünü daha bildireceğiz. Biliyorsunuz Kızıldeniz orjinli 64 balığı daha Antalya'da görüntülemiştik. " dedi. Prof.Dr. Gökoğlu, gerekli bildirim ve incelemelerin ardından balığı Kepez Belediyesi'nin şehir müzesinde sergileyeceklerini bildirdi.
6


Haber Yayın Tarihi: 12.07.2019 03:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

İki uçurum arasında sıkışan kayanın üzerinde evlilik teklifi etti! Yüksekliği 3 bin metre Yüzyıllık deyim gerçek oldu! Bu gencin gözlerinden gözyaşı değil kan akıyor Ölüm oyunu! 30 insanı aynı anda öldürebilen zehirli ahtapotu çıplak teninde gezdirdi Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, makyajsız haliyle şoke etti! Bu sihirli madde boy uzatıyor, kansere yakalanma riskini düşürüyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 15:52:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkçıları korkutan av! Atlas Okyanusu'nu geçti ilk kez Antalya'da görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]