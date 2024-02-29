29 Şubat'ta Evlenen Çiftler Mutluluğunu Kutladı

Genel

Dört yılda bir gelen mutluluk; 29 Şubat'ta 'Evet' dediler

HATAY - 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, evlendirme dairesinin yolunu tuttu. Evliliklerini farklı bir tarihe denk getirmek isteyen çiftler, birlikte yaşlanmak için birbirlerine 'evet' dedi.

Antakya Belediyesi Nikah Dairesi, 4 yılda bir denk gelen özel bir güne ve özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Artık yıl uygulamasıyla Şubat ayının 4 yılda bir 29 çektiği güne nikah tarihlerini denk getirmek isteyen bazı çiftler, Antakya Belediyesi'ne başvuru yaptı. Birçok çift bu günde nikah kıymak istemezken genç çift Fatma Sait ve Abdulkadir Barzıt, hayatlarını birleştirmek için daha ilginç bir yönteme başvurarak 29 Şubat'ta evlendi.

Evliliklerini bu nadir tarihte gerçekleştiren çiftlerden Abdulkadir Barzıt, "Günün kendileri için normal bir gün olduğunu, önemli olanın aile cüzdanını almak olduğunu" söyledi.

Bu tarih 4 yılda bir geldiği için çiftler çok fazla nikah tarihi almak istemiyorlar diyen Nikah Memuru Niyazi Yalçın ise, "29 Şubat'ta Türk Milleti çok tarihlere takıntısı olduğu için çok fazla bu tarihe nikah alınmıyor. Ama işte az önceki çiftlerimiz, Suriyeli vatandaşlarımız onlar için tarihin çok önemli olmadığını, önemli olan resmiyetin, nikah cüzdanının olmasıdır. Bizimkilerde de tabi bazen istisnalar çok tarihe önem vermeyenler, önemli olan resmiyet deyip o şekilde nikah tarihi alan arkadaşlarımız da oluyor. Çiftlerden bayanlar 4 yılda bir kutlanacağı için ya da kutlanmayacağı için özellikle istemiyorlar. 4 yılda bir nikah tarihi mi olur düşüncesiyle biz her yıl nikah tarihimizi kutlayacağız şeklinde söylemler olduğu için genelde istemiyorlar. Erkeklerden yana sıkıntı yok onlar her türlü 4 yılı kabul ediyorlar, ama bayanlarda biraz bu konuda sıkıntı var" şeklinde konuştu.