Engel tanımayan vatan aşkı: 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Genel

Engel tanımayan vatan aşkı: 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu

Samsun'da yaşayan 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçekleşti. Engelli vatandaşlar, temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker oldu. Askeri eğitimler aldılar ve yemin ettiler. Program, geçit töreni ve askeri bando konseriyle sona erdi.

17.05.2024 10:59
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Engel tanımayan vatan aşkı: 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu

SAMSUN - Samsun'da yaşayan 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu. Temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker olan vatandaşların sevinçleri ve mutlulukları yüzlerinden okundu.

Bedensel, zihinsel ve görme engelli vatandaşlar, askerlik görevini yerine getirmek üzere aileleri ile birlikte sabah saatlerinde Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geldi. Burada engelli vatandaşlar askeri personel tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında engelli vatandaşlara askeri kamuflaj, bot, isimlik ve künye dağıtıldı. Askeri üniformalarını giyen özel bireylere askeriye içinde bulunan spor salonunda, görevli askerler tarafından yanaşık düzen, mekanik nişancılık, şınav, mekik eğitimi verildi. Yerli silah olan MPT76 ve G3 piyade tüfeği ile kirpi, ZPT ve Land Ambulansı tanıma fırsatı bulan özel bireyler unutulmaz anlar yaşadı. Sonrasında ise yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan yemin töreninde engelli askerler, ellerini yanlarında bulunan masanın üzerindeki Türk bayrağı ile silahların üzerine koyarak yemin etti. Törende ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Sahra, Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala engelli askerlere başarı belgesi ve hediye takdim etti.

"Onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz"

Törende konuşan Samsun Sahra, Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, "Türk Silahlı Kuvvetleri daima milletinin yanında, onlarla iç içe olmuş, güvenliğinin yanında diğer konularda da milletin emrinde olmayı ilke edinmiştir. Bu maksatla özel ve kahraman evlatlarımızın kışla ortamını yaşamasına ve askerlik görevini yerine getirmelerine imkan sağlanmıştır. Biz de onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. Kahraman Mehmetçikler; sizleri güzel yurdumuzun her köşesinde devlet ve adaletini merhamet ve şefkatini temsil eden Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında bir günlüğüne de olsa görmekten son derece memnunuz. Bu çatı altında üniformanızı giyerek eğitime katıldınız. Kısa sürede olsa aldığınız bu eğitimle 'Her Türk Asker Doğar' vecizesini ispatlarcasına askerliğe intibak ettiniz" dedi.

Engelli askerlerin aileleri ise çocuklarını askeri üniforma ile görmekten gurur ve mutluluk duyduklarını, temsili askerlik uygulamasının kendilerine unutulmaz bir anı olduğunu söylediler. Program geçit töreninin ardından askeri bando konseri ile son buldu.

Kaynak: İHA

Samsun, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Engel tanımayan vatan aşkı: 105 engelli vatandaşın asker olma hayali gerçek oldu - Son Dakika

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