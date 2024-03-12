Krediyle aldığı aracı ücretsiz öğrenci servisine dönüştürdü - Son Dakika
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Genel

Krediyle aldığı aracı ücretsiz öğrenci servisine dönüştürdü

Muşlu esnaf Şahin Aksin, krediyle aldığı aracı kullanarak okula uzak mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sağlıyor. Aksin, çocukları gibi gördüğü mahalle çocuklarının eğitimine destek olmak için harekete geçti ve 'Çiçek Abbas Servisi' adını verdiği aracıyla yüzlerce öğrencinin güvenli bir şekilde okula gitmesini sağlıyor. Aksin'in sağladığı servis imkanı, öğrencilerin kış mevsiminde okula ulaşmasını kolaylaştırıyor ve sokak hayvanlarından koruyor.

12.03.2024 20:23  Güncelleme: 20:26
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Krediyle aldığı aracı ücretsiz öğrenci servisine dönüştürdü

Muşlu esnaf okula uzak mahallelerdeki öğrenciler için ücretsiz taşıma hizmeti veriyor

MUŞ - Muş'ta krediyle aldığı araçla toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden 7 çocuk babası Şahin Aksin, okula uzak mahallelerde yaşayan öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için ücretsiz servis hizmeti sağlıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan 7 çocuk babası Şahin Aksin, okuldan uzak mahallelerde yaşayan öğrencilere destek olmak amacıyla örnek bir girişimde bulunarak kredi çekip aldığı araçla, bu mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Kendi çocukları gibi gördüğü mahalle çocuklarının eğitimine destek olmak için harekete geçen Aksin, "Çiçek Abbas Servisi" adını verdiği aracı ile mahalledeki yüzlerce öğrencinin güvenli bir şekilde okula gitmesini sağlıyor. Özellikle okula ulaşım konusunda zorluk yaşayan öğrenciler için büyük bir rahatlama sağlayan Aksin, kimseden ücret talep etmediğini belirterek, "7 tane çocuğum var. İki erkek, beş tane kız çocuğum var. Zaten kız çocuklarıma bakarak, öbür çocukları da kendi çocuklarım gibi gördüğüm için bu işe giriştim. Mahallede okul, servis ve Ana yol üzerinde geçit yok. Okul açıldığından beri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ücretsiz olarak kendi servis aracımla okullara götürüyorum. Okullarından tekrar evlerine götürerek ailelerine teslim ediyorum. Kimseden ücret talep etmiyorum. Sadece bir hayır için yapıyorum bunu. Benim öğretmen oğlum var, bu sene atandı. İmkan olmadığı için de onun adına kredi çektik bu arabayı almak için. Kredi parasıyla bu arabayı aldık işte. Çocukları; sokak köpeklerinden korumak için her sabah servisle okula bırakıyorum. Allah'a çok şükür çocuklar da memnun, biz de memnunuz. Onun için elimizden geleni her zaman da yapmaya hazırız. Yapıyoruz da zaten. İmkanımız olmadığı için bu kadarını yaptık, yapabiliyoruz. İnşallah daha ilerisinde daha güzel bir şeyler yapmaya çalışırız" dedi.

Öğrencilerin, özelikle kış mevsiminde okullarına ulaşmakta güçlük çektiğini vurgulayan Aksin, "Bildiğiniz, gördüğünüz gibi zaten kış memleketi. Havalar genelde soğuk, bazen 2-3 metre kar yağar. Soğukta, o karda çocukların zaten yürümesi zor. Bir de üstüne de köpekler, kurtlar var zaten. Onun için bu servislere başvurduk. Servisimin adını da Çiçek Abbas koydum. Gelirim, bu küçük marketim var, Bir de iki tane çalışan çocuğum var, kız çocuğu. Kendi çocuğumun rızkını alıp bütün çocuklara veriyorum. Onlar da benim çocuklarım olduğu için hepsini eşit görüyorum. Yüze yakın öğrenci götürüyorum, mahalleden başlıyorum. 6 okula 100'e yakın çocuk götürüyorum. Tekrar okuldan da alıp evlerine bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Aksin'in sağladığı servis imkanından faydalanarak okuluna giden Kadir Öztürk, "Şahin abimiz bu günde bizi yolda bırakmayarak okulumuza ulaştırdı. Kendi imkanları ile her gün bizi okulumuza ulaştırıyor. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Kış mevsiminin soğuklarında ve sokak hayvanlarından bizi kurtarıyor. Okulumuza zamanında yetişmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Muş, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Krediyle aldığı aracı ücretsiz öğrenci servisine dönüştürdü - Son Dakika

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