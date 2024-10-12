10 Ekim Dünya Saatçilik Günü İlan Edildi - Son Dakika
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10 Ekim Dünya Saatçilik Günü İlan Edildi

İstanbul Ticaret Odası, 10 Ekim'i 'Dünya Saatçilik Günü' olarak kabul etti. Farkındalık artacak.

12.10.2024 17:48
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclisi aldığı karar doğrultusunda 10 Ekim "Dünya Saatçilik Günü" olarak kabul edildi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Dr. Çağrı Gündoğdu'nun önerisiyle gündeme gelen konu, mecliste görüşülerek saatin insan hayatındaki yerinin hatırlatılması ve vurgulanması için 10 Ekim'in "Dünya Saatçilik Günü" olarak kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Şevket Arıkan, Dünya Saatçilik Gününün sektöre yönelik bir farkındalık kazandıracağını kaydetti.

Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Vakfı Başkanı Hayrettin Akpınar, günün önemine dikkati çekerek karara desteklerini göstermek adına vakıf merkezinde özel etkinlikler yapacaklarını belirtti.

İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. Çağrı Gündoğdu ise saatçiliğin aynı zamanda geçmişten bugüne, dededen toruna geçen bir geleneği de ifade eden ender mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

Gündoğdu, yıllardır manevi duygularla bağlı oldukları bir mesleği ve bir hayat yolculuğu olarak gördükleri bu ekolü devam ettirme gayreti içinde olduklarını, sektörel bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir günü ilk kez kutlama düşüncesini ortaya atmanın nasip olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 10 Ekim Dünya Saatçilik Günü İlan Edildi - Son Dakika

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