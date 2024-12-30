11 Yaşındaki Mina Savural'ın Kişisel Resim Sergisi Açıldı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 11 yaşındaki Mina Savural'ın kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açılan sergi, 4 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi, 11 yaşındaki genç sanatçı Mina Savural'ın kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentlilerle buluşan sergi, bir çocuğun dünyayı nasıl algıladığı, renklerle ve çizimlerle nasıl yansıttığını ortaya koyan bir deneyim sunuyor.

Genç sanatçı Mina Savural resimle 4 yaşında tanıştığını belirterek, "Resme çocukluktan karalayarak başladım. Aileme resim yapmak istediğimi söyledim ve ailem de resim öğretmenimle görüştü. İlk başta kendi kendime yaptım, sonra kursa gittim. Büyüyünce de daha çok resim yapmaya başladım. Sonra resimlerim birikince sergi açmaya karar verdim. Ailem de beni destekledi ve 4 yılda 60 tane resim yaptım ve şu anda da sergi açtım" dedi.

Mina Savural, resimlerinde desenler ve figürler yardımıyla anılarını anlattığını dile getirerek kullandığı tekniklerden bahsetti. Savural, "Akrilik boya, kuru kalem, kurşun ve keçeli kalem kullanıyorum. Resmimi mutlu çizdiysem açık renkler kullanıyorum. Daha çok açık renklerle çalışıyorum, resimlerim renkli olsun istiyorum" diye konuştu.

Büyüyünce ressam olmak istediğini aktaran Mina Savural kendisi gibi genç yaşta resme ilgili olanlara da tavsiyede bulundu. Savural, "Arkadaşlarıma resim yaparken sabırlı olmalarını, desenlerle ve renklerle resimlere küçük ama büyük anlamlar katmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi, 4 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.