112 Acil Çağrı Merkezleri 103 Milyon Çağrıya Yanıt Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

112 Acil Çağrı Merkezleri 103 Milyon Çağrıya Yanıt Verdi

112 Acil Çağrı Merkezleri, geçen yıl 103 milyon çağrı yanıtladı, 34 milyon vakaya müdahale etti.

06.01.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

112 Acil Çağrı Merkezleri, geçen yıl 103 milyon çağrıya yanıt vererek, 34 milyon vakaya müdahale edilmesini sağladı.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, geçen yıl 103 milyon çağrı yanıtlandı, 34 milyon vakaya müdahale edilmesi, 43 milyon vakada da kurumlar arasında koordinasyon sağlandı.

Engelsiz 112 uygulamasıyla engelli vatandaşların 5 bin 862 acil çağrısı işaret diliyle yanıtlandı. Engelsiz CİMER uygulamasıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.

E-Call sistemi üzerinden 255 bin 260 acil durum çağrısı karşılandı.

Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde 81 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

Kaynak: AA

Engelliler, Teknoloji, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 112 Acil Çağrı Merkezleri 103 Milyon Çağrıya Yanıt Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:52 Ali Koç, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası kararını basın toplantısıyla açıklayacak Ali Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararını basın toplantısıyla açıklayacak
22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
22:32 ABD’nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 23:13:55. #1.12#
SON DAKİKA: 112 Acil Çağrı Merkezleri 103 Milyon Çağrıya Yanıt Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.