112 Acil Sağlık Çalışanları Araştırma Sonuçları

Sağlık-Sen'in Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla gerçekleştirdiği "112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Çalışma Şartları Saha Araştırması" sonuçları yayımlandı.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, araştırmaya 112 Acil Çağrı Merkezi istasyonlarında ve komuta kontrol merkezlerinde çalışan 1364 kişi katıldı.

Araştırmada, komuta kontrol merkezlerinde çalışanların yüzde 53,1'i, gelen aramaların yüzde 25'inden fazlasının asılsız ya da acil olmayan aramalar olduğunu, vakaya giden çalışanlarının yüzde 98,7'si acil olmayan vakalara gittiklerini belirtti.

Çalışmada, çalışanların yüzde 94,4'ü alınan yemek ücretlerini yetersiz buldu.

Araştırmada, çalışanlarının yüzde 63,2'si diğer sürücülerin hatalarından ve yol verilmemesi gibi nedenlerden dolayı ambulansla vakaya giderken trafik kazası yaptıklarını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 75,1'i komuta kontrol merkezlerinde iş yüküne karşı yeterli istihdamın yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Katılımcıların önerileri

Araştırmada sorunlara ilişkin çalışanların çözüm önerilerine de yer verildi.

Katılımcılar, ekiplerin gerçek hastaya ulaşabilmesi için halkı bilinçlendirici adımların atılması önerisinde bulundu.

Vaka bildirimi yapanların soğukkanlı olması, adres bilgileri ve vaka konusunda bilgilerin detaylıca verilmesi gerektiğine işaret eden çalışanlar, ambulanslara yol vermeyenlere karşı daha sıkı denetimlerin ve çeşitli farkındalık çalışmalarının yapılması önerdi.

Vatandaşların vakaya müdahale edilirken ambulans ekibine kolaylık sağlaması gerektiğini ifade eden katılımcılar, şu önerilerde bulundu:

"Gerek komuta merkezi ve gerekse istasyonların iş yükünün azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı, yoğun bölge ve istasyonlarda istihdam sağlanmalı, gerekli yerlerde ek istasyonlar kurulmalıdır. Gerek komuta merkezi, gerekse istasyonların fiziki koşulları ve kullanılan ekipmanlar düzenlenmeli, iş sağlığı ve güvenliğine uygun ve çalışanlar için ergonomik hale getirilmelidir. Yemek ücretleri artırılmalıdır. 112 kıyafetleri mevsime, bölgeye, bedene uygun şekilde uyarlanmalıdır. Ambulansların park yerleri hızlı giriş-çıkışa uygun hale getirilmeli, ambulans temizliği için gerekli zaman ve ortam oluşturulmalıdır. 112 çalışanlarının teşvik ek ödemeleri ve nöbet ücretleri artırılmalı, gece çalışmalarının karşılığında gece çalışma tazminatı ödenmeli."

Sağlık-Sen'den "vaka eleme sistemi" önerisi

Sağlık-Sen de ekiplerin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112'ye gelen çağrılardan vaka elemesinin yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Açıklamada, "112 çalışanlarının yükünü hafifletmek ve sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı 'vaka eleme sistemi'ne geçilmelidir. Dişi ağrıyan, dizi sızlayan hastaya ambulans gitmemelidir. Aksi takdirde kalp krizine, trafik kazasına gidecek ambulans bulamama sorunuyla karşılaşılacak." ifadesine yer verildi.