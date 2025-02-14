128 Zanlıya Operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 organize suç örgütüne yönelik 2 haftadır süren operasyonlarda 128 zanlının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, haklarında İnterpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı olan ve yurt dışında tutuklu bulunan B.B. ile B.C.G'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İki haftadır devam eden operasyonlarda bugün yakalanan 42 şüpheliyle beraber 128 kişinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, Türkiye'nin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalananlara ilişkin Yerlikaya, "İstanbul'da meydana gelen iş yeri kurşunlanması, ikamet kurşunlanması, araç kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma amaçlı tehdit, örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 Utaş otomatik tabanca, 1 av tüfeği, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve görev alan polisleri tebrik etti.