Esenler'de 13 yaşındaki çocuk şüphelinin, araca silahla ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Caddesi'nde 18 Haziran'da gece 01.00 sıralarında, Salih G'ye ait aracın kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın 13 yaşındaki E.T. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.
Gözaltına alınan çocuk zanlının, bir suç kaydı olduğu anlaşıldı.
Hakkında adli işlem yapılan E.T. serbest bırakıldı.
Olayın, şüphelinin ailesi ile aracın sahibi arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.
Öte yandan aracın kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, E.T'nin aracın yanına yaklaştıktan sonra art arda tetiğe basması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › 13 Yaşındaki Çocuğun Silahlı Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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