136. Kanton Fuarı Guangzhou'da Başladı

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GUANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 136. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 31 Ekim 2024.

Kanton Fuarı diye de bilinen 136. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın üçüncü aşaması, Çin'in Guangzhou kentinde Perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)