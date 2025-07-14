15 Temmuz'un Toplumsal Yansımaları Paneli - Son Dakika
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15 Temmuz'un Toplumsal Yansımaları Paneli

14.07.2025 15:55
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Panelde, 15 Temmuz darbe girişiminin milli birlik ve hafızadaki etkileri ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kalın, " 15 Temmuz'da öne çıkan şey, bir toplumun nasıl kenetlendiği, iradesiyle, milli birlik ve beraberlik ruhuyla darbe girişimine nasıl karşı koyduğuydu." dedi.

Kalın, Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen, "15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları" panelindeki konuşmasında, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin yakın geçmişinde çok derin izler bıraktığını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkenin dini, milli, sosyolojik hafızasında derin izler bırakan elim bir olay olduğuna dikkati çeken Kalın, "15 Temmuz'un öğrettiği çok şey var. 15 Temmuz'da öne çıkan şey, bir toplumun nasıl kenetlendiği, iradesiyle, milli birlik ve beraberlik ruhuyla bu darbe girişimine nasıl karşı koyduğuydu. Özellikle dini söylemlerin nasıl istismar edildiği, dinin nasıl araçsallaştırılabileceği ve buna karşı aziz milletimizin nasıl kenetlendiği önemli." diye konuştu.

Panelin sadece bir anma programı olmadığını dile getiren Kalın, "Toplumların gelecekleri, milli hafıza ile şekillenir. Bu panelden elde edeceğimiz katkıların milli hafızamıza yapacağı destek ve bizlerde uyandıracağı şuur bugünün bize sunacağı en kıymetli kazanç olacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ise "Darbe teşebbüsünde dini meşruiyetin istismarı: FETÖ örneği" başlıklı konuşmasında, FETÖ'nün derin bir yapı olduğunu vurguladı.

Örgütün yıllarca yapılandığını anlatan Yeşilyurt, "Yıllarca örgütlenmesini tamamlamış, kripto, alçak bir yapı. Elbette ki darbe aslında gündemimizden çıkması gereken bir kavramdır. 'Darbe, modern toplumların gündeminde olmamalıdır' derken 15 Temmuz'da böyle alçak bir teşebbüs yaşanmıştır." sözlerini sarf etti.

15 Temmuz'un bir çok alanda travmalara neden olduğuna işaret eden Yeşilyurt, "Toplumsal, bireysel, askeri pek çok açıdan değerlendirilmesi, tartışılması gereken bir durum ama en büyük travmanın da maalesef din alanında olduğunu söylemeliyiz. Çünkü kendilerini maalesef dini bir yapı olarak ön plana çıkarmış, dini bir cemaat olarak takdim etmişlerdir. Bu sözde cemaat, dini yapı altında gerçek hedeflerini saklamış, örtülü, şifreli, sembolik bir dil kullanmış ve bilinçaltında her zaman devleti ele geçirme arzusunu taşımıştır." dedi.

Panelde, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Şuadar, "Milli birlik ve milli hafızanın inşasında 15 Temmuz'un rolü", Prof. Dr. Ali Albayrak da "Sivil direnişin sosyolojik okuması ve toplumsal etkileri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz'un Toplumsal Yansımaları Paneli - Son Dakika

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