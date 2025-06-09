17. Boğazlar Forumu Xiamen'de Başlıyor

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- 17. Boğazlar Forumu, haziran ayının ortasında Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenecek.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian pazartesi günü yaptığı açıklamada ana konferansın 15 Haziran'da Çin'in kıyı kenti olan Xiamen'de düzenleneceğini söyledi.

Sözcü, bir hafta sürecek forumun gençler ve halk arasında iletişimi teşvik etmenin yanı sıra Taiwan Boğazı'ndaki kültürel ve ekonomik etkileşime odaklanacağını da sözlerine ekledi.