18 İlde DEAŞ Operasyonu: 54 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-26' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek', 'Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.