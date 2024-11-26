18 İlde DEAŞ Operasyonu: 54 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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18 İlde DEAŞ Operasyonu: 54 Şüpheli Yakalandı

18 İlde DEAŞ Operasyonu: 54 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-26' operasyonlarında 54 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar terör örgütüyle mücadele amacıyla yürütüldü.

26.11.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-26' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 54 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek', 'Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Yaz kış, gece gündüz demeden, terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 İlde DEAŞ Operasyonu: 54 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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