18 Köyün Yolu Su Altında Kaldı

Son yağışlar nedeniyle 18 köyün yolu baraj suları altında kaldı

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde 18 köye ulaşımı sağlayan Sol Sahil Grup Yolu, baraj sularının su seviyesi yükselince yeniden sular altında kaldı.

Almus ilçesinde hayata geçirilen Sol Sahil Grup Yolu, baraj sularının çekildiği dönemlerde bölge halkına büyük kolaylık sağlamıştı. Vatandaşlar, baraj çevresindeki virajlı ve uzun yol yerine baraj suyunun çekilmesiyle açığa çıkan ve yaklaşık 18 kilometrelik mesafeyi 500 metreye kadar düşüren bu kısa güzergahı tercih ediyordu. Köyler arası ulaşımı kolaylaştıran ve yakıttan tasarruf sağlan yol, su seviyesinin yalnızca düşük olduğu dönemlerde kullanılabiliyor. Nisan ayında da aktif olarak kullanılan yol, son yağışların ardından baraj seviyesinin yükselmesiyle tamamen sular altında kaldı. Yaklaşık 15 gün öncesine kadar ulaşımın sağlandığı güzergahın kapanmasıyla birlikte vatandaşlar, eski yolu kullanmak zorunda kaldı. Özellikle kış aylarında ve acil durumlarda bu yolun kapalı olması, ulaşımı ciddi ölçüde zorlaştırıyor. Vatandaşlar, su altında kalmayacak kalıcı bir yol ya da köprü yapılmasını istiyor.