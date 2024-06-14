19 Mayıs ilçesinde Şehit Çarkcı'nın ismi köprüye verildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ismi köprüye verildi.

Pazar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köprüye, 2022 yılında Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yerleştirilen patlayacının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ismi verildi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Biliyorum ki bu köprüler şehidimizi geri getirmeyecek ama en azından buradan geçenler, şehidimizin ismini görenler rahmetle anacak, dua edecek. Bu köprülerimiz ilelebet şehitlerimizin adlarıyla anılacaktır." ifadelerini kullandı.