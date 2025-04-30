19 Mayıs\'ta Tohum Dağıtımı

19 Mayıs ilçesinde çiftçilere, tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütülen proje kapsamında, ilçede tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtım töreni düzenlendi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ile 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun katıldığı örende, 99 üreticiye patates tohumu, 46 üreticiye ise kuru fasulye tohumu dağıtıldı.???????