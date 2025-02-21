Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde araçların üstü ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.
İlçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
19 Mayıs Belediyesi ekipleri, ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yaparak trafiğin akışında sorun yaşanmamasını sağlamaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › 19 Mayıs'ta Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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