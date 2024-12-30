190 Subay Alımı İlan Edildi - Son Dakika
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190 Subay Alımı İlan Edildi

Jandarma ve Sahil Güvenlik'e toplam 190 subay alınacak, başvurular e-Devlet üzerinden 15 Ocak'ta sona erecek.

30.12.2024 16:47
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Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 190 subay alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'deki ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 137'si sözleşmeli olmak üzere 150 subay istihdam edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 40 sözleşmeli subay alınacak.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 190 Subay Alımı İlan Edildi - Son Dakika

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