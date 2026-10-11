2,3 milyonluk Phnom Penh'de hayat motosiklet ve nehir balıkçılığıyla şekilleniyor - Son Dakika
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2,3 milyonluk Phnom Penh'de hayat motosiklet ve nehir balıkçılığıyla şekilleniyor

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2,3 milyonluk Phnom Penh\'de hayat motosiklet ve nehir balıkçılığıyla şekilleniyor
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Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de gündelik yaşam, yüz binlerce motosiklet, tuk-tuk, sokak satıcıları ve Budist gelenekleri etrafında şekilleniyor. Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu kentte nehir balıkçılığı, sade ev düzeni ve sokak mutfağı günlük hayatın merkezinde yer alıyor.

Güneydoğu Asya'nın kalbinde, Mekong, Tonle Sap ve Bassac nehirlerinin kesiştiği stratejik bir havzada yer alan Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh, bir yanda köklü geleneksel Khmer yaşamını, diğer yanda hızla yükselen modern mimarisini aynı sokaklarda buluşturuyor.

Kamboçya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi konumundaki yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu kentte günlük hayat, nehir kıyılarındaki tarihi hareketlilik, sokakların dinamik temposu ve Budist gelenekleriyle şekilleniyor.

Phnom Penh sokaklarına adım atıldığında dikkati çeken ilk unsur, kentin adeta kılcal damarlarına kadar yayılan araç trafiği oluyor.

Kent içi ulaşımın ana yükünü, her yaştan kent sakininin tercih ettiği yüz binlerce motosiklet üstleniyor.

Ailelerin günlük ulaşımlarından ticari taşımacılığa kadar her alanda kullanılan motosikletler, "tuk-tuk" adı verilen üç tekerlekli geleneksel araçlarla birleşerek Phnom Penh'e kendine özgü bir görünüm kazandırıyor.

Ulaşımın yanı sıra kentin sosyal dokusunu sokak satıcıları tamamlıyor. Kaldırımlardan köşe başlarına kadar kentin hemen her noktasında sıralanan seyyar tezgahlar; egzotik meyvelerden taze sıkılmış meyve sularına, erişte çorbalarından (Kuy Teav) ızgara atıştırmalıklara kadar zengin bir sokak mutfağı sunuyor.

Sokakta yemek yemek ve sosyalleşmek, kent sakinlerinin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor.

Her an toplanıp başka bir yere taşınacakmış izlenimi veren yaşam tarzı

Kamboçya insanının yaşam tarzında göze çarpan en belirgin hususlardan biri de gösterişten uzak, oldukça sade ve minimalist ev düzeni.

Yerel halkın yaşam alanları, temel ihtiyaçları karşılayacak kadar az ve işlevsel eşyayla şekilleniyor.

Yataklar, küçük masalar ve birkaç pratik ev gerecinden oluşan bu sade düzen adeta her an toplanıp başka bir yere taşınacakmış izlenimi veren, esnek ve pratik bir yaşam kültürünü yansıtıyor.

Aşırı tüketimden ve gereksiz eşya kalabalığından uzak tutulan bu minimalist tutum, sadelik anlayışını günlük hayata doğrudan taşıyor.

Nesiller boyu süren balıkçılık kültürü

Phnom Penh'de yaşamın, mutfak kültürünün ve ekonominin değişmez omurgasını nehir balıkçılığı oluşturuyor. Mekong ve Tonle Sap nehirlerinin hayat verdiği kentte balıkçılık, sadece bir geçim kaynağı değil, kuşaktan kuşağa aktarılan köklü bir yaşam tarzı niteliğinde.

Günün ilk ışıklarıyla nehre açılan ahşap tekneler, geleneksel serpme ağ (Net) ve bambudan yapılan balık tuzaklarıyla nehirlerin bereketini kıyıya taşıyor.

Taze tatlı su balıkları, pazarlardaki tezgahları doldururken, Kamboçya'nın dünyaca ünlü geleneksel balık ezmesi "Prahok" ve buğulamada pişirilen milli yemeği "Fish Amok"un da temel malzemesini sağlıyor.

Nehir kenarında yükselen ahşap kazıklar üzerindeki balıkçı evleri ve kıyıya demirlemiş teknelerdeki yaşam, kentin nehirle kurduğu kopmaz bağı gözler önüne seriyor.

Phnom Penh'de yaşamın ana eksenini oluşturan bu su yolları, dünyanın en özel ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Tonle Sap ve Mekong nehirlerinin buluştuğu nokta, şehirde sadece coğrafi bir sınır değil, aynı zamanda günlük hayatın merkez üssü konumunda.

Nehir kıyısı boyunca uzanan geniş kordon (Sisowath Quay), kentin en canlı mekanına dönüşüyor.

Sabahın erken saatlerinde toplu egzersiz yapan kent sakinleri, günün ilerleyen saatlerinde yerini geleneksel sokak lezzetleri satan seyyar tezgahlara ve nehir esintisinde dinlenen insanlara bırakıyor.

Tonle Sap boyunca uzanan geleneksel yüzen yerleşimler ve nehir taşımacılığı, arka planda yükselen modern binalarla tezat oluşturarak kentin çok katmanlı yapısını sergiliyor.

Maneviyat ve mimarinin kesiştiği nokta: Khmer mirası

Phnom Penh sakinlerinin sosyal ve manevi yaşantısında Theravada Budizmi belirleyici bir role sahip bulunuyor.

Kent genelinde yükselen altın sarısı çatılı tapınaklar (Wat), sadece birer ibadet alanı değil, aynı zamanda mahalle ölçeğinde sosyal dayanışmanın ve geleneksel eğitimin sürdürüldüğü birer toplumsal merkez işlevi görüyor.

Khmer mimarisinin inceliklerini sunan Kraliyet Sarayı kompleksi ve tabanındaki binlerce gümüş karoyla tanınan Gümüş Pagoda (Wat Preah Keo Morakot), kentin tarihi mirasını temsil ediyor.

Şehrin kuruluş efsanesine adını veren ve küçük bir tepe üzerine kurulu olan Wat Phnom Tapınağı ise günün her saatinde tütsü yakan, adakta bulunan ve dualar eden yerel halkın uğrak noktaları arasında başı çekiyor.

Tarihi boyunca yaşadığı zorlu dönemleri geride bırakan Phnom Penh, sade yaşam kültürü, nehirdeki geleneksel balıkçılık mirası, dinamik sokakları ve nehir medeniyetiyle Güneydoğu Asya'nın en özgün başkentlerinden biri olma özelliğini koruyor.

Kaynak: AA
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