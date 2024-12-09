20 İlde Narkokapan-1 Operasyonu - Son Dakika
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20 İlde Narkokapan-1 Operasyonu

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Narkokapan-1 operasyonunda 37 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı, 21 bin 768 uyuşturucu hap ele geçirildi.

09.12.2024 09:27
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen 'Narkokapan-1' operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını, 34'ünün ise tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-1' operasyonlarında 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"20 ilde uyuşturucuya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-1' operasyonlarında; 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir taciri ile sokak satıcısı 37 şüpheli yakalandı. 34'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen 'Narkokapan-1' operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 37 kilogram skunk, 9,5 kilogram metamfetamin, 2 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 386 kilogram esrar, 170 bin adet kök skunk, 55 bin adet kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı, 1' i adli kontrol kararı verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 135 kilogram esrar, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; bin 102 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 4 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram bonzai, bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 bin 692 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 bin 492 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı ve tutuklandı."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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