20. Uluslararası Batı Çin Fuarı Başladı

CHENGDU, 26 Mayıs (Xinhua) -- 20. Uluslararası Batı Çin Fuarı, pazar günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da "Daha Fazla İvme İçin Reformu Derinleştirmek, Daha Fazla Büyüme için Açıklığı Genişletmek" temasıyla başladı.

Sichuan eyaleti yönetimi ev sahipliğinde düzenlenen fuara yurtiçi ve yurtdışından 3.000'den fazla işletme katılıyor. Fuar, 29 Mayıs'a kadar açık kalacak. Macaristan ve Laos onur konuğu ülke olduğu fuarda Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaleti ve kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti de onur konuğu eyaletler olarak yer alıyor.