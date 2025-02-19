20 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Kumbağ Mahallesi'nde olduğunu tespit edilen Y.E.Ş'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Yakalanan zanlının kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.