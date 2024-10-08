200 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir ayda yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını, organizatörlerin 82'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 araç ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.