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2023 Dünya Robot Yarışması Finalleri Başladı - Son Dakika
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2023 Dünya Robot Yarışması Finalleri Başladı

Çin'in Jilin eyaletinin Baishan şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Robot Yarışması Finalleri, 5.000'den fazla takım ve 8.000'den fazla yarışmacının katılımıyla başladı. Beyin kontrollü robot yarışması ve genç robot tasarım yarışması gibi çeşitli kategorileri içeren finaller, 31 Ocak'ta sona erecek. Etkinlik, beceri geliştirme ve teknolojik inovasyona odaklanarak, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 300.000 oyuncuyu kendine çekti. Dünya Robot Yarışması, robotik endüstrisinde bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme potansiyelini harekete geçiren önemli bir etkinlik haline gelmiştir.

2023 Dünya Robot Yarışması Finalleri Başladı
27.01.2024 - 13:12,
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CHANGCHUN, 27 Ocak (Xinhua) -- 2023 Dünya Robot Yarışması Finalleri, 5.000'den fazla takım ve 8.000'den fazla yarışmacının katılımıyla Cuma günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Baishan şehrinde başladı.

Beyin kontrollü robot yarışması ve genç robot tasarım yarışması gibi çeşitli kategorileri içeren finaller 31 Ocak'ta sona erecek.

Organizatörlere göre, beceri geliştirme ve teknolojik inovasyona odaklanan etkinliğin çevrimiçi ve fiili katılımlı yarışmaları, 20'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 300.000 oyuncuyu kendine çekti.

2015 yılından bu yana Çin Elektronik Enstitüsü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Robot Yarışması, robotik endüstrisinde bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme potansiyelini harekete geçiren önemli bir etkinlik haline geldi.

Enstitü Başkanı Zhang Feng, etkinliğin robotik endüstrisinin yarışmalar ve kültürel iletişimle bütünleşmesini teşvik ettiğini ve bu sektördeki genç yetenekleri yetiştirdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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