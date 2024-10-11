2023 GSMH Rakamları Açıklandı

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(ANKARA) - TÜİK, Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak, 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin TL'ye yükseldiğini, mali olmayan şirketlerin, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör olduğunu bildirdi. Hanehalkının tasarruf oranı ise 2022 yılında yüzde 10,5 iken 2023 yılında yüzde 9,1'e düştü.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı.

Buna göre, mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı sağlayan sektör oldu. Toplam katma değerin yüzde 58,3'ü bu şirketler tarafından üretildi. Bu oran bir önceki yıl yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2023 yılında yüzde 26,6 olarak belirlendi. Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2023 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,6 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 15,1 hanehalkı için yüzde 6, mali şirketler için yüzde 3,5 ve genel devlet için yüzde 2,1 şeklinde gerçekleşti.

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2022 yılında yüzde 10,5 iken 2023 yılında yüzde 9,1 oldu.

Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2023 yılında yüzde -3,4 olarak tespit edildi.

Toplam ekonomi 2022 yılında GSYH'nin yüzde 5 ile net borç alan konumunda iken 2023 yılında da yüzde 3,4 ile net borç alan pozisyonunda oldu.