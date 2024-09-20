2024 Beijing Kültür Forumu Başladı

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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- 2024 Beijing Kültür Forumu, Çin'de başladı. Perşembe günü açılan forumda yurtiçi ve yurtdışından 800'den fazla katılımcı kültürel miras, kalkınma ve etkileşim konularını ele alacak.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkanı Li Shulei de forumun açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Katılımcılar etkinlikte kültürel mirası korumanın ve bu mirastan yararlanmanın önemine vurgu yaptı.

Katılımcılar, yazar, sanatçı ve halkın yaratıcılığının teşvik edilerek mükemmel kültürel eserler üretmelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, medeniyetler arası etkileşimin teşvik edilmesi, Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin uygulanması ve tüm ülkelerin halkları arasında karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesi için halklar arası etkileşim ve işbirliğinin artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Organizatörlere göre, açılış töreni ve ana forumun yanı sıra üç gün sürecek etkinlikte altı paralel forum ve uzmanlara ve halka yönelik kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.