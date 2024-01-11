2024 Buzda Ejderha Teknesi Süper Ligi Mudanjiang\'da Gerçekleşti

ÇEKİM TARİHİ: 9 Ocak 2024

1. Buz üzerindeki ejderha teknesi yarışlarından çeşitli görüntüler

3. Buz üzerindeki ejderha teknesi yarışlarından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang kenti Salı günü Jingpo Gölü üzerinde 2024 Buzda Ejderha Teknesi Süper Ligi'ne ev sahipliği yaptı.

"Buzda ejderha teknesi yarışları çok heyecan verici. Buzu ve karı seviyorum. Çin'in güneyindeki memleketimde sıcaklık genellikle 20 santigrat derecenin üzerindeyken, burada eksi 20 santigrat derecenin altında. Bu çok güzel."

Buz üzerinde yapılan ejderha teknesi yarışları, geleneksel ejderha teknesi sporlarının mevsimsel sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Jingpo Gölü doğal alanı ise kış sporu etkinlikleri düzenleyerek "spor + turizm" modelini teşvik ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mudanjiang'dan bildiriyor. (XHTV)